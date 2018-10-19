В Томске возбуждено уголовное дело из-за крупного мошенничества в одном из банков

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере в одном из банков города, сообщает пресс-служба СУ СКР.

По предварительным данным лицо, занимающее одну из руководящих должностей банка в период с 2014 года по 17 октября 2018 года, используя свое служебное положение, предоставляло руководству банка в Москве предложения о премировании подчиненных сотрудников, одновременно обязывая их передавать ему полученные денежные средства после их начисления.

За это время сотрудникам банка были начислены премии на сумму свыше одного миллиона рублей, которые были отданы их начальнику.

В настоящее время лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Решается вопрос о заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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