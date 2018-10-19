В эти выходные в Томском районе высадят почти 19 тысяч саженцев сосны

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В субботу, 20 октября, в лесу рядом с деревнями Головино и Кисловка в рамках межрегионального добровольческого проекта «Дарим лес» будет высажено 18,6 тысячи саженцев сосен, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участники будут высаживать трехлетние саженцы, выращенные специалистами «Томсклесхоза».



«Это уже вторая массовая высадка деревьев в лесах Томской области. В начале октября группа инициативных томичей высадила более 30 тысяч елочек в лесу рядом с селом Красный Яр Кривошеинского района. Люди с радостью откликаются и участвуют в акции семьями», — сообщил организатор Константин Оголь.



Сбор участников акции пройдет в субботу, 20 октября, в 8.40 на большой парковке в Лагерном саду. В 9.00 группы отправятся в лес. Все участвующие в акции будут обеспечены необходимым инвентарем и горячим обедом.



Для участия в акции нужно зарегистрироваться, организаторы готовы предоставить транспорт до места высадки и обратно.

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