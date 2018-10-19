У «ТОМск Сойер Феста» появилась столярная мастерская

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Александра Прохорова

Проект «ТОМск Сойер Фест» обзавелся собственной столярной мастерской, которая находится в цоколе исторического здания по пр. Ленина, 151, сообщают организаторы.

Помощь в приобретении линейки деревообрабатывающего оборудования оказал экс-мэр Томска Александр Макаров.

Теперь практически все обветшалые и недостающие элементы наружного декора будут изготавливаться здесь присмотром мастеров из «Томскреставрации».

В первую очередь выражаем слова благодарности Хабиру Аблаеву — знаменитому «Хоттабычу», столяру, резчику и мастеру на все руки, последнее место работы которого — театр «Скоморох».

В субботу, 20 октября, в 12.00 все желающие смогут прийти и помочь в наведении порядка и мелкого ремонта. Обещают чай и плюшки.

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