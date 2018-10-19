С 2020 года в Томской области могут ввести налог на имущество «с кадастра»

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области одобрили проект закона «Об установлении единой даты начала применения на территории Томской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

Как уточняется на сайте парламента, закон устанавливает дату, с которой налог начнут начислять «с кадастра» – 1 января 2020 года. Как пояснили разработчики, «это крайний срок, допустимый Налоговым кодексом Российской Федерации (НКРФ)». Напомним, согласно поправкам в НКРФ, внесенным в 2014 году, устанавливается методика начисления налога на имущество граждан исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Сейчас он начисляется по их инвентаризационной стоимости.

В Сибири на новую методику уже перешли семь регионов: Кемеровская, Новосибирская, Омская области, республики Бурятия, Тыва и Хакасия, а также Забайкальский край.

«Насколько увеличится налог на физических лиц в 2020 году? Насколько больше людям придется платить?» – спросил у разработчиков депутат Борис Мальцев.

Замначальника областного департамента экономики Наталия Забавнова пояснила, что для большинства объектов недвижимости в регионе кадастровая стоимость в течение 2019 года еще только будет устанавливаться, сейчас она просто неизвестна. В результате для кого-то размер налога по сравнению с нынешним увеличится, для кого то может и уменьшиться. В любом случае рост налоговых платежей не превысит 20 % от суммы налога за предыдущий год.

Помимо этого в методике предусмотрен ряд льгот. Налогом не будет облагаться площадь 20 квадратных метров для квартиры, 50 квадратных метров для жилого дома и 10 «квадратов» для жилой комнаты. Ставка налога для недостроенных домов, квартир, гаражей и машиномест не превысит 0.3 %.

Во втором окончательном чтении закон может быть принят на ближайшем собрании областного парламента 25 октября.

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