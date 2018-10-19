Депутаты томской облдумы одобрили поправки в областной

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты бюджетно-финансового комитета областного парламента одобрили очередные поправки в региональную казну на этот год. За счет поступлений из федерации доходы планируется увеличить на 83.16 миллиона рублей. На такую же сумму вырастут и расходы, сообщается на сайте парламента.

В расходной части предлагается увеличить ассигнования на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания (14 миллионов рублей); оплату ЖКУ для льготных категорий (84.5 миллиона); содержание членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и их помощников (2.51 миллиона рублей).

Кроме того, за счет перемещения средств внутри бюджета планируется увеличить расходы на повышение зарплаты бюджетникам региона из-за роста МРОТ (на 224 миллиона рублей); на увеличение субсидии местным бюджетам на закупку топлива для котельных – нефти и мазута (на 74.2 миллиона); на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС (на 200 миллионов).

Распределение из областной казны 200 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности фонда ОМС по выполнению программы госгарантий медицинского обеспечения граждан вызвало у депутатов ряд вопросов:

– Мы направляем на решение проблемы кредиторской задолженности по программе госгарантий в здравоохранении 200 миллионов рублей. Но позволят ли они полностью решить проблему дефицита госпрограммы до конца года? Ведь на исполнение госгарантий нужно значительно больше средств, – обратила внимание спикер Оксана Козловская.

Первый замначальника областного департамента финансов Юлия Фролова рассказала, что по данным облздрава для полного решения проблемы задолженности по программе обеспечения госгарантий в здравоохранении необходимо решить вопросы с финансированием программы из федерации, и сейчас такая работа ведется.

– Средства, которые мы направляем на покрытие дефицита фонда ОМС по госгарантиям – это деньги, которые мы могли бы направить на программы развития региона в других отраслях экономики. Это чистые потери. Необходимо скорейшим образом решить вопрос полного обеспечения госгарантий за счет федерального фонда ОМС или госбюджета, – уверен депутат Сергей Звонарев.

Еще предлагается увеличить региональный фонд непредвиденных расходов на 41.2 миллиона, субсидию на повышение продуктивности в молочном животноводстве – на 36.2 миллиона. 24.2 миллиона дополнительно могут получить пассажирские перевозчики Томской области на компенсацию своих затрат за 2016 – 2018 годы, 6.3 миллиона – санитарная авиация региона.

С учетом вносимых поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 58.11 миллиарда рублей, расходы – 62.69 миллиарда рублей, дефицит – 4.58 миллиарда (10 % от объема собственных доходов).

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