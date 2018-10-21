В Томске загорелся стиптиз-клуб
21 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Стриптиз-клуб «Машенька» горит в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
В пресс-службе ГУ МЧС по Томской области агентству подтвердили, что горит кровля здания. «Площадь пожара — 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что дым от пожара распространился на близлежащие многоэтажные дома.
Движение по улице 79-й Гвардейской дивизии, на которой расположен клуб, перекрыто.
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