В Томске загорелся стиптиз-клуб

21 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Стриптиз-клуб «Машенька» горит в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Томской области агентству подтвердили, что горит кровля здания. «Площадь пожара — 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что дым от пожара распространился на близлежащие многоэтажные дома.

Движение по улице 79-й Гвардейской дивизии, на которой расположен клуб, перекрыто.

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