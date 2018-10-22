Томская область займется торговлей древесиной на бирже

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В минувшую пятницу, 19 октября, на электронной площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» выставил на торги сырье, полученное после проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, всего на открытых торгах планируется продать 14 тысяч 723 кубометра древесины, а также реализовать готовую продукцию, которую производят лесхозы области.

Опыт соседних регионов показал преимущество биржевых торгов перед прямыми продажами. На торгах спрос значительно превышает предложение и, как следствие, увеличивается стоимость реализации.

По мнению специалистов департамента лесного хозяйства Томской области, выход на международную торговую площадку позволит сделать процедуру максимально прозрачной и доступной для предприятий малого и среднего бизнеса. Электронный механизм проведения биржевых торгов обеспечит живую конкуренцию и минимизирует риск недополучения доходов от этого вида деятельности.

С правилами участия в биржевых торгах можно ознакомиться на сайте департамента лесного хозяйства Томской области в специальном разделе, а также на аукционной площадке и на официальном сайте сайте СПбМТСБ в разделе «Как стать участником торгов».

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