Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В субботу, 20 октября, в Курске состоялся матч 17 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» встретилась с местным «Авангардом», сообщается на сайте томского клуба.

В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. В итоге матч закончился со счетом 0:0.

Следующий матч томская команда проведет 24 октября в Томске, где встретится с ярославским «Шинником».

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