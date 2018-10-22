Выездной матч «Томи» закончился ничьей
22 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
В субботу, 20 октября, в Курске состоялся матч 17 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» встретилась с местным «Авангардом», сообщается на сайте томского клуба.
В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. В итоге матч закончился со счетом 0:0.
Следующий матч томская команда проведет 24 октября в Томске, где встретится с ярославским «Шинником».
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