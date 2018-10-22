Коллекторы, угрожавшие жителям томской деревни, стали фигурантами административного дела

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Управление федеральной службы судебных приставов по Томской области возбудило административное дело в отношении коллекторского агентства, сотрудники которого по телефону угрожали жителям деревни Белояровка Колпашевского района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коллекторскому агентству инкриминируют ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Приставы установили, что гражданке, имеющей просроченную задолженность перед микрофинансовой организацией, в течении нескольких дней поступали многочисленные звонки, в ходе которых мужчина высказывал оскорбления, унижающие честь и достоинство личности.

«Кроме того, звонки по поводу просроченного долга заемщицы поступали и односельчанам. Неизвестный представлялся сотрудником полиции, высказывал угрозы причинения вреда их жизни и здоровью, а также нецензурную и оскорбительную брань», — говорится в пресс-релизе.

Коллекторскому агентству грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в середине октября жителям деревни Белояровка Колпашевского района Томской области по телефону стали поступать угрозы поджогов из-за долгов их односельчанки перед микрофинансовой организацией.

Тэги/темы: