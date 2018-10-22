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Коллекторы, угрожавшие жителям томской деревни, стали фигурантами административного дела

Томские новости, Судебные дела, коллекторы угрожают Колпашевский район Коллекторы, угрожавшие жителям томской деревни, стали фигурантами административного дела

Управление федеральной службы судебных приставов по Томской области возбудило административное дело в отношении коллекторского агентства, сотрудники которого по телефону угрожали жителям деревни Белояровка Колпашевского района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коллекторскому агентству инкриминируют ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Приставы установили, что гражданке, имеющей просроченную задолженность перед микрофинансовой организацией, в течении нескольких дней поступали многочисленные звонки, в ходе которых мужчина высказывал оскорбления, унижающие честь и достоинство личности.

«Кроме того, звонки по поводу просроченного долга заемщицы поступали и односельчанам. Неизвестный представлялся сотрудником полиции, высказывал угрозы причинения вреда их жизни и здоровью, а также нецензурную и оскорбительную брань», — говорится в пресс-релизе.

Коллекторскому агентству грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в середине октября жителям деревни Белояровка Колпашевского района Томской области по телефону стали поступать угрозы поджогов из-за долгов их односельчанки перед микрофинансовой организацией.

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