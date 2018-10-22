В комиссию по расследованию причин остановки ГНС вошли представители томских университетов

22 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

Комиссия по расследованию причин аварии на ГНС приступила к работе. В нее вошли представители департамента городского хозяйства, «Томскводоканала», кафедры водоснабажения и водоотведения ТГАСУ, научно-образовательного центра НИ ТПУ, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящий момент идет сбор документов. Изучаются журналы действий персонала и аттестации сотрудников, проводится осмотр и оценка надежности оборудования, в том числе, которое было демонтировано.

Комиссии предстоит определить причины произошедшего, дать оценку действий персонала в момент аварии и в процессе ее устранения. А главное разработать комплекс мер, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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