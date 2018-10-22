В Томске стартует фотопроект «Instagram Воскресенской горы»
22 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска
Новый фотопроект «Instagram Воскресенской горы» расскажет в фотографиях историю Томска от основания до наших дней, сообщает пресс-служба Музея истории Томска.
Для участия в проекте можно присылать фотографии с мероприятий музея за все годы работы.
Познакомиться с историей Воскресенской горы можно ежедневно в официальных группах музея и на сайте.
Впервые проект презентовали на городском празднике «День томича».
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