В Томске стартует фотопроект «Instagram Воскресенской горы»

Новый фотопроект «Instagram Воскресенской горы» расскажет в фотографиях историю Томска от основания до наших дней, сообщает пресс-служба Музея истории Томска.

Для участия в проекте можно присылать фотографии с мероприятий музея за все годы работы.

Познакомиться с историей Воскресенской горы можно ежедневно в официальных группах музея и на сайте.

Впервые проект презентовали на городском празднике «День томича».

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