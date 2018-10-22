Томичей приглашают посетить «Воображаемый музей»
Сибирский Филиал ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а) 25 октября представит проект победителей творческого конкурса «Родом из Сибири» Николая Исаева и Лукии Муриной «Воображаемый музей. Музеефикация современного искусства».
Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли более двухсот произведений современного искусства, выполненные в самых разных техниках: от традиционной живописи, графики и скульптуры до объектов, видео-документации перформансов и трехмерных композиций из коллекции Николая и Лукии.
Зрителям представят живопись Евгения Бухарина, балансирующую на грани импрессионизма и постимпрессионизма, произведения Наташи Юдиной, выполненные в направлении «сибирский романтический концептуализм», наивный реализм Никиты Позднякова, галерея-кардиган и моментальные рисунки Аксиньи Сарычевой, «бегемотопись» Ростана Тавасиева, скульптуры из металла Светланы Метсо, документация перформансов лаборатории ТРИП, абстрактную живопись Дениса Октября и Полины Шубкиной и многие другие произведения.
Гости также узнают о том, как коллекционировать современное искусство, экспонировать, каталогизировать и музеефицировать.
Во время работы выставки кураторы проведут экскурсии:
- 26 октября в 18:30;
- 27 октября в 14:00;
- 28 октября в 16:00.
Вход свободный.
Время работы выставки: по будням с 12.00 до 18.00, в выходные — по записи (+7-909-549-19-01).