Томичей приглашают посетить «Воображаемый музей»

22 октября 2018 / Томский Обзор

Сибирский Филиал ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а) 25 октября представит проект победителей творческого конкурса «Родом из Сибири» Николая Исаева и Лукии Муриной «Воображаемый музей. Музеефикация современного искусства».

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли более двухсот произведений современного искусства, выполненные в самых разных техниках: от традиционной живописи, графики и скульптуры до объектов, видео-документации перформансов и трехмерных композиций из коллекции Николая и Лукии.

Зрителям представят живопись Евгения Бухарина, балансирующую на грани импрессионизма и постимпрессионизма, произведения Наташи Юдиной, выполненные в направлении «сибирский романтический концептуализм», наивный реализм Никиты Позднякова, галерея-кардиган и моментальные рисунки Аксиньи Сарычевой, «бегемотопись» Ростана Тавасиева, скульптуры из металла Светланы Метсо, документация перформансов лаборатории ТРИП, абстрактную живопись Дениса Октября и Полины Шубкиной и многие другие произведения.

Гости также узнают о том, как коллекционировать современное искусство, экспонировать, каталогизировать и музеефицировать.

Во время работы выставки кураторы проведут экскурсии:

26 октября в 18:30;

27 октября в 14:00;

28 октября в 16:00.

Вход свободный.

Время работы выставки: по будням с 12.00 до 18.00, в выходные — по записи (+7-909-549-19-01).

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