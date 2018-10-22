Инновационный кондиционер может спасти рыб в томском озере

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2018 // Фото: Inotomsk.ru

Кондиционер для рыболовства «Amsorb» компании «Новохим», который снижает токсичность аммиака в водоемах и аквариумах может спасти рыб в томском озере Керепеть.

Как сообщает региональный инновационный портал, после аварии на главной канализационной насосной станции Томска микрорайон Черемошники начало топить стоками, аварию устранили через полтора дня. Через пару дней жители Томска, которые проживают рядом с озером Керепеть заметили, что вода в водоеме помутнела, а рыба начала всплывать и погибать.

По словам специалистов томской компании «Новохим», рыба в водоеме умирает из аммиака, он впитывается в жабры и обжигает их, рыба всплывает и начинает задыхаться, ей не хватает кислорода.

Продукт томской компании «Amsorb» может спасти рыб от гибели. Ученые лаборатории каталитических исследований ТГУ разработали аналог зарубежных кондиционеров — бисульфитный аддукт глиоксаля. Отечественный продукт обладает низкой токсичностью, безопасен для рыб и растений и обойдется рыбным хозяйствам дешевле зарубежных реагентов.

«Наш продукт может помочь, сейчас есть ключевой фактор: аммиак впитался в кровь рыбы и на принятие решения есть два-три дня. То есть рыба, однократно отравившаяся аммиаком, может вдруг погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков», – комментирует ситуацию главный инженер компании «Новохим» Андрей Князев.

Добавление 10-50 миллиграммов бисульфитного аддукта на литр воды снижает острую токсичность аммиака для рыб в аквариумах и других водоемах. Аддукт хорошо совместим с рыбами и других водными организмами до высоких концентраций — 140 миллиграммов на литр. Реагент можно добавлять в аквариум в растворе, а также в твердой форме в виде порошка, таблеток, гранул или суспензии.

Промышленной реализацией и выводом продукта на рынок занимается томский Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ), промышленным партнером выступает ТД «Новохим».

Бисульфитный аддукт глиоксаля — продукт, применяемый в качестве сырья в химической промышленности, модификатора в клеевой промышленности и реагента специального назначения.

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