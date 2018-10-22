Пожарная безопасность для детей: общее дело образования и бизнеса

22 октября 2018 / Партнерский материал / Фото: На правах рекламы

Торговый центр МираМикс приступил к реализации детского социального проекта «Пожарная безопасность», направленного на отработку и закрепление основ поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Мы обратили свое внимание, в первую очередь, на подростков от 12-13 лет - заявляют организаторы проекта, - в этом возрасте они начинают самостоятельно посещать общественные места. Родителям становится сложно контролировать их перемещения, а значит лучший способ их защитить в случае ЧС – подготовить к корректным действиям. И тогда мы задумались: наверняка ребята получают много теоретической информации в школе, но достаточно ли у них практики? И может ли наш торговый центр помочь в этом вопросе, предоставив свое помещение для отработки этой теории? Дальше мы подготовили свое видение обучающей программы на базе нашего ТЦ с привлечением специалистов из разных сфер и обратились с этой программой в Департамент образования Томска».

Департамент образования инициативу поддержал и помог в организации пилотного мероприятия, в котором приняли участие ученики МАОУ СОШ №30. Помимо лекционной программы и демонстрационного материала, школьникам дали возможность увидеть, как работает огнетушитель и попробовать его в действии, а также поучаствовать в плановой учебной эвакуацией.

«Для ребят это было интересно и необычно, для нас это было отработкой необходимых навыков для сотрудников и посетителей, - говорит директор ТЦ МираМикс, Жданова М.А. - Дело в том, что впереди у нас крупное мероприятия – День рождения торгового центра. Оно пройдет уже 28 октября. Мы уделяем большое внимание развлекательной программе, оформлению и сюрпризам для гостей. Но помимо этого мы делаем большой акцент на безопасности – все наши службы будут работать в усиленном режиме, и такая тренировочная эвакуация в преддверии праздника – хорошая возможность предусмотреть и устранить все возможные сложности».

По планам организаторов, в будущем этот проект сможет охватить большинство школ Ленинского района. Фото: на правах рекламы

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