«Томскводоканал» начинает возмещать ущерб жителям подтопленных в результате аварии на ГНС домов

22 октября 2018 / Томский Обзор

Завтра утром, 23 октября, представители «Томскводоканала» начнут обсуждать с жителями домов, пострадавших от подтопления в результате остановки ГНС, конкретные суммы и способы возмещения ущерба, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, комиссия, начавшая свою работу на следующий день после аварийной остановки главной насосной станции Томска, обошла 29 домов. Серьезный имущественный ущерб причинен трем квартирам, однако компания будет работать со всеми жителями, в чьи дворы зашла вода.

В максимально сжатые сроки предприятие надеется достигнуть договорённости о возмещении ущерба (или проведении ремонтных работ своими силами) с собственниками квартир, где требуется срочно, до наступления холодов, провести ремонт. «Томскводоканал» планирует оперативно возместить финансовый ущерб и тем, чьи потери очевидны и не вызывают вопросов: урожай картофеля, тротуары, пришедшие в негодность.

Отметим, что сегодня специалисты цеха сетей канализации компании завершили работы по откачке и просушке дворов, жилья и надворных построек в микрорайоне.

Тэги/темы: