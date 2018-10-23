Томские судебные приставы арестовали имущество должников на 9 млн рублей

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы Ленинского района Томска провели масштабный рейд по взысканию задолженностей. Им удалось взыскать десятки тысяч рублей и наложить арест на имущество должников на сумму более 9 млн рубле, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Cотрудники отдела осуществили выход по адресам должников Ленинского района в рамках 600 исполнительных производств. Проверили имущественное положение более 100 неплательщиков, составили более 30 актов описи и арестов. В результате проделанной работы приставами произведен арест бытовой техники, 4 автомобилей, 2 земельных участков, 2 квартир, 1 гаража, 2 объектов незавершенного строительства, на общую сумму 9,2 млн. рублей.

Некоторые неплательщики предпочли внести всю сумму задолженности сразу во время посещения их квартир. Сделать это они смогли «он-лайн», обратившись к специальному сервису на официальном сайте УФССП России по Томской области «Банк данных исполнительных производств», а также при помощи переносного платежного терминала, расположенного в мобильном пункте Службы. Самая крупная оплаченная во время рейда сумма – 119 тысяч – пришлась на гражданина, задолжавшего в пользу гос. бюджета. Служители закона арестовали за долги его автомобиль, однако мужчина не стал дожидаться принудительной реализации, и внес всю сумму долга через несколько часов после применения меры принудительного характера.

С целью информирования граждан о возможности проверки задолженности, в Ленинском районе располагалось три «мобильных офиса» - специально оснащенных автомобилей Службы, обратившись к которым каждый гражданин мог проверить есть ли у него долг или нет, а также оплатить его не отходя от места. Воспользовалось данной возможностью порядка 20 граждан.

УФССП России по Томской области напоминает: узнать о своих долгах и оплатить их можно на официальном сайте УФССП России по Томской области () (интернет-сервис «Узнайте о своих долгах!»). Кроме того, специально для удобства граждан разработана и мобильная версия данного сервиса.

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