В Томске лаборанты химического анализа сразятся за звание лучшего

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» пройдет 24 октября 2018 года в 08:30 на базе Томского промышленно-гуманитарного колледжа, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Победитель конкурса получит сертификат на сумму 300 000 рублей. Второе и третье место получат 200 и 100 тыс. руб. соответственно.

В состязании участвуют лаборанты из крупнейших регионов страны: Омская область (ООО «Омский завод полипропилена»), Волгоградская область (ОАО «Пластик»), Ставропольский край (АО «Невинномысский азот») и другие. Также в конкурсе примет участие победитель регионального этапа конкурса в Томской области — лаборант химического анализа 4 разряда АО «Транснефть — Центральная Сибирь» Вилинская Анастасия Сергеевна.

Конкурсантам предстоит выполнить практическое и теоретическое задание. Теоретическая часть конкурса состоит из двух частей: тестирования и решения задач по аналитической химии. Практическая часть заключается в выполнении каждым конкурсантом определения хлористых солей в шифрованной пробе государственного образца.

Оценят навыки и умения конкурсантов эксперты в области лабораторного химического анализа Волгоградской области, Республики Алтай, Омской области, Ивановской области, Новосибирской области.

Специальность лаборант химического анализа входит в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий по стране. Популярность её отмечается как в сельскохозяйственной, пищевой отраслях, так и в нефтегазовом секторе.

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для проведения конкурса «Лучший по профессии» выбирает пять номинаций. Сразятся за звание самых-самых в 2018 году кондитеры, матросы речного флота, лаборанты химического анализа, дежурные электромонтёры ГЭС и операторы по добыче нефти и газа. Каждая из номинаций представлена в конкурсе впервые.

Наш регион в третий раз становится площадкой для федерального этапа «Лучший по профессии». В Томске уже соревновались лучшие портные (2014 год) и дозиметристы (2015 год).

С программой конкурса и дополнительной информацией можно ознакомиться здесь. Для получения дополнительной информацией звоните по номеру: 8 913 103 79 23.

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