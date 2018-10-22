Водитель иномарки сбил двух женщин и отвез их в больницу

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 22 октября, в Томске произошло ДТП с участием иномарки и двух женщин-пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.15 на пересечении ул.Красноармейской и ул.Никитина. Здесь 34-летний водитель Skoda Rapid при повороте налево сбил 27-летнюю и 31-летнюю женщин, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

На место происшествия службы ГИБДД и скорой помощи не вызывались. Водитель доставил пострадавших в медицинское учреждение. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешеходов не было.

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