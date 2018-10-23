Государственный театр наций покажет в Томске спектакль «Осторожно, эльфы!»

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: ТЮЗ

В Театре юного зрителя 17 ноября (пер. Нахановича, 4) состоятся гастроли спектакля «Осторожно, эльфы!» Государственного театра наций, сообщает пресс-служба ООО «Томскнефтехим»

На спектакль будут приглашены представители муниципальных учреждений, волонтеры и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Осторожно, эльфы!» — интерактивный спектакль для детей с элементами театра теней от лауреатов «Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. Юные зрители станут участниками расследования дела о пропавшей девочке. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, найти все улики и допросить свидетелей специалистам-эльфологам потребуется помощь зрителей-детективов, которые выступят в роли поисковой группы. Роли опытных следователей-наставников в спектакле исполнят Павел Рассомахин и Елизавета Мартинес.

Показ спектакля «Осторожно, эльфы!» пройдет 17 ноября в 16.00.

Возрастная категория спектакля — 6+.

Гастроли проводятся при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

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