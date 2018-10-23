Томские ученые запантетовали «Дракона»

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые Механико-математического факультета ТГУ получили патент на спроектированный ими генератор горящих и тлеющих частиц, который используется для моделирования распространения природных пожаров, сообщает пресс-служба вуза.

Генератор получил название «Дракон», он также будет применяться для изучения проникновения тлеющих частиц в вентиляционные отверстия, проверки уязвимости кровли и других элементов зданий.

Особенно актуальна установка для изучения самого страшного вида пожаров — пятнистых пожаров, при которых огонь распространяется не только по почве, но и по воздуху — из-за летящих во все стороны тлеющих и горящих частиц.

Рабочая часть «Дракона» выполнена из стальных труб, устойчивых к длительному воздействию высоких температур, топка покрыта теплоизоляционным слоем. Это позволяет генератору ТГУ работать дольше и при более высоких температурах.

«Известно, что при реальных пожарах в городе или в природных условиях такое явление, как «огненный дождь», представляющий собой падающие горящие и тлеющие частицы, может продолжаться несколько часов. Так вот недостатком всех существующих генераторов является то, что они не могут работать в условиях длительной непрерывной подачи горючего материала, а также имеют низкий ресурс работы при высоких температурах. В нашем «Драконе» мы эти недостатки исправили, изменив его конструкцию», — рассказывает Денис Касымов, один из авторов разработки.

Для изучения распространения пожаров ученые «заряжают» генератор, и из него вылетают горящие и тлеющие частицы образцов горючих материалов. В результате испытаний на установке удалось выяснить, например, что горящие частицы коры и веточек сосны летят на расстояние, близкое к условиям реального пожара, в зависимости от скорости набегающего воздушного потока. Такой диапазон позволяет проводить натурные эксперименты как по воздействию горящих частиц на почву, так и на попавшие в зону пожара крыши и стены домов, заборы и прочие конструкции.

Использование «Дракона» позволит продвинуться в понимании процессов образования и переноса горящих частиц, их потенциала воспламенить горючие материалы и инициировать пятнистые пожары. Эти данные будут использоваться для уточнения математической модели природных пожаров и противопожарных требований к индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным строениям.

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