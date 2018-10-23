В начале ноября будет отсутствовать холодная вода в части Советского района

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томководоканал

В связи с подключением нового участка водопроводной линии по ул. Тверской к системе водоснабжения Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

С 09.00 7 ноября до 03.00 8 ноября воды не будет по следующим адресам:

ул. Войлочная, 8, 10;

пр.Комсомольский, 4, 13б;

ул.Лебедева, 11, 11/3;

ул.Никитина, 24;

ул.Тверская, 14, 3, 17/1, 29а.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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