Депутаты томской облдумы рекомендовали увеличить прожиточный минимум пенсионера

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по труду и социальной политике рекомендовали к принятию в двух чтениях проект закона Томской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2019 год».

Как сообщается на сайте регионального парламента, согласно федеральному законодательству величина прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе устанавливается ежегодно законом субъекта РФ для обеспечения возможности назначения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получающим меньше установленной суммы. В Томской области на 2019 год предлагается определить минимум в размере 8795 рублей. По отношению к 2018 году темп роста составит 102.7 %.

– Исходя из чего определен размер индексации 102.7 %? Мы уверены, что у нас уровень инфляции на будущий год составит 2.7 процента? – попросила уточнить спикер Оксана Козловская.

И.о. начальника областного департамента соцзащиты Ирина Куракина пояснила, что расчеты делает департамент экономики на основании фактически сложившейся величины и структуры прожиточного минимума пенсионера Томской области за 1 и 2 кварталы 2018 года и прогноза индекса роста потребительских цен на 2019 год. И сегодня в прогноз для Томской области заложена именно такая величина.

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