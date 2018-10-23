В ТГУ откроется выставка «Томск, ты как?»

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 27 октября, в Томском госуниверситете откроется галерея «В Главном». Первым выставочным проектом арт- пространства будет экспозиция томских художников под названием «Томск, ты как?», сообщают организаторы.

«Название выставки - это аллюзия на стихотворение Велимира Хлебникова «Москва, ты кто?» (1921), в котором поэт-авангардист задает свои главные вопросы столице и сам же придумывает ответы-образы. «Москва, ты кто? Чаруешь или зачарована? Куешь свободу иль закована?…» - говорится в сообщении.

Кураторы проекта вслед за великим русским поэтом предлагают томским художникам вступить в подобный поэтический диалог со своим городом. Экспозиция собрана из работ современных томских художников: Николая Исаева, Лукии Муриной, Наташи Юдиной, Мити Главанакова, Аксиньи Сарычевой, арт-групп «Сну Сну» и «Вывоз снега». Часть работ были представлены в рамках выставки «Томск в разрезе» в пространстве завода «Сибкабель» (сентябрь 2018).

Выставка будет открыта для посещений до 17 ноября по адресу Ленина 36, 3 этаж с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный.

Вход на открытие по регистрации. Начало в 17.00.

Тел. для справок: +7-909-549-19-01

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