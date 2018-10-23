Ситуация с нехваткой вагонов для вывоза зерна из Томской области может повториться — власти

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области не исключают повторения прошлогодней ситуации с нехваткой вагонов для экспорта зерна, но принимают предупредительные меры, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылой на начальника департамента по социально-экономическому развитию региона Ирина Черданцева.

«В этом году тоже может повториться. Большой урожай зерна (в 2017 году — ИФ) выявил ряд проблем с неразвитостью инфраструктуры — железных дорог, отсутствия вагонов в достаточном количестве. С начала этого года мы мониторим потребности в вагонах для наших производителей-поставщиков зерна. Информация аккумулируется, передается в ОАО „РЖД“ и далее», — пояснила Ирина Черданцева.

По ее словам, уже есть понимание того, сколько вагонов необходимо компаниям в ближайшие месяцы.

При этом Ирина Черданцева сообщила, что цена на зерно в регионе останется примерно на уровне прошлого года, возможен незначительный рост. В связи с этим увеличения цены на хлеб не ожидается.

По данным главы департамента, урожайность зерна в 2018 году в Томской области в амбарном весе составила 19,7-20 ц/га (собрано более 350 тыс. тонн).

Как сообщалось, в 2017 году ООО «Сиббиопродукт» (Томск) столкнулось с нехваткой вагонов для вывоза 20 тыс. тонн гороха, пшеницы, овса и льна. Компания едва не сорвала экспортный договор с Нидерландами, однако в конце ноября все же нашла коммерческие вагоны внутри России по повышенным тарифам, в которых вывезла зерно по железной дороге до Клайпеды (Литва), затем погрузила на корабль и отправила в Европу.

Необходимость вывоза зерна связана с рекордным урожаем в прошлом году, что привело к резкому снижению цен на зерно. В наиболее сложном положении оказались сельхозпроизводители сибирских регионов, удаленных от экспортных рынков.

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