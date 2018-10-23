Томичей приглашают на косплей-бал

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2018 // Фото: Vk.com/geekball_tomsk

В субботу, 27 октября, в Томске в танцевальном зале Галины Волковой (ул.Белинского, 38) пройдет тематический косплей-бал «Ночь смены сезонов», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

В Томске бал «Ночь смены сезонов» состоится впервые. Обязательным условием для участия является наличие костюма, соответствующего определённой эпохе или персонажу из мира фэнтези. Старинные танцы будут способствовать ещё большему погружению в сказочную атмосферу.

Для участия нужно подать заявку в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Билет на тематический бал стоит 500 рублей. Начало в 17.00.

Репетиция танцев состоится в четверг, 25 октября, в зале Галины Волковой в 19.00. Цена занятия составляет 150 рублей. При себе необходимо иметь сменную обувь.

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