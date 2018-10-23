В Томской области запустили производство газопоршневых электростанций

23 октября 2018 / Томский Обзор

Сегодня, 23 октября, в Томской области на предприятии «Новотехника» запустили первое за Уралом производство электростанций с испытательным полигоном, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря модернизации производства и внедрению современных технологий компания „Неотехника“ изготавливает продукцию самого высокого качества для таких крупных компаний как „Транснефть“, „СИБУР-Холдинг“, „Газпром нефть“. Успешный опыт производства дал возможность в 2018 году совместно с „Микраном“ создать высокотехнологичные системы связи для масштабного проекта „Газпрома“ по строительству газопровода „Сила Сибири“. Новое производство позволит решить ряд задач, стоящих перед экономикой региона в части замены дизельных электростанций на газопоршневые, обеспечивая значительный экономический эффект», — отметил начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области Сергей Маркелов на торжественной церемонии открытия.

Презентуя новое производство, представители компании «Неотехника» отметили востребованность газопоршневых электростанций в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Особенно это актуально для обеспечения электроэнергией удаленных населенных пунктов Томской области и других регионов Сибири.

ООО «Неотехника» с 2012 года развивает серийное производство комплектных электростанций для автономного применения и жестких условий эксплуатации. Здесь выпускают дизельные электростанции мощностью до 2,5 МВт в самых разных исполнениях (открытые, в шумозащитных кожухах, контейнерные, на шасси) и нагрузочные модули для них. В 2018 году «Неотехника» расширила линейку собственной продукции газопоршневыми электростанциями, а для обеспечения серийного производства продукции полной заводской готовности построило в поселке Копылово Томского района полноценный испытательный полигон. Он обеспечивает возможность полномасштабных испытаний газопоршневых электростанций, питающихся от газовых линий низкого и среднего давления.

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