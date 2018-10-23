Техника «Спецавтохозяйства» несёт ночное дежурство на дорогах Томска

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В связи с ожидаемыми изменениями погоды «Спецавтохозяйство» ежедневно выводит на ночное дежурство 9 пескоразбрасывающих и 16 плужно-щеточных машин, сообщает пресс-служба мэрии.

«При первых признаках гололеда мы начнем посыпку песко-соляной смесью спусков, подъемов, мостов и путепроводов. Все опасные места у нас прописаны в картах маршрутов. Это подъемы и спуски на Дальне-Ключевской, Яковлева, Каштачной горе, путепровод и Пушкинская развязка, пл. Соляная, Кузнечный и Октябрьский взвоз, перекресток пр. Фрунзе и пр. Комсомольский, Коларовский тракт, Коммунальный мост, Елизаровых, Балтийская, Осенняя, Клюева, Бирнюкова, Обручева, Академгородок, Иркутский тракт в районе Жилмассива и автомобильного кольца. Здесь посыпка песко-соляной смесью будет произведена в первоочередном порядке», — отметил главный инженер САХа Алексей Скулкин.

При усилении снегопада будет начато разметание улично-дорожной сети.

Администрация Томска напоминает автолюбителям о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдении правил дорожного движения. От этого зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность других водителей и пешеходов.

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