Портал GOSUSLUGI.RU поможет томским автомобилистам с оформлением машины

24 октября 2018 / Партнерский материал

Важнейшим атрибутом жизни в большом городе является автомобиль – он есть практически в каждой семье. На нём добираются на работу, забирают детей со школы и выезжают на отдых за город. Однако покупка машины обязывает столкнуться с бюрократией: получение документов на долгожданное авто состоит из нескольких ступеней и может отнять много времени и сил.

Но теперь всё стало проще! Интернет-портал gosuslugi.ru разработал специальный раздел, в котором жители Томской области найдут подробное руководство по оформлению автомобиля – как нового, так и подержанного! Каждый этап этой процедуры описан отдельно и очень подробно, включая полезную дополнительную информацию, например, суммы госпошлин и штрафов.

Но это ещё не всё: на портале стала доступна электронная форма подачи заявления на регистрацию машины. Теперь зарегистрировать авто стало как никогда просто! Достаточно войти в Личный кабинет на портале gosuslugi.ru или зарегистрироваться – и следовать простым инструкциям.

Специальный раздел, предлагающий доступ к информации и подаче заявления, называется «Покупка и оформление автомобиля». Найти его несложно – он расположен во вкладке «Жизненные ситуации», которая находится на главной странице портала. Эта вкладка содержит уникальный и очень удобный перечень разделов, посвящённых самым разным аспектам социальной жизни. Здесь можно узнать всё о пенсиях, быстро записать ребёнка в детский сад, подавать различные заявления и, в частности, оформить свой автомобиль.

Во вкладке «Жизненные ситуации» находится рубрика «Автомобиль». Именно в ней можно найти раздел «Покупка и оформление автомобиля». Пройдя по нужной ссылке, пользователь сможет выбрать одну из двух услуг: зарегистрировать новый либо подержанный автомобиль. В обоих случаях портал gosuslugi.ru приготовил исчерпывающее описание порядка регистрации.

Задумали купить новую машину? В разделе «Как оформить новый автомобиль?» для вас уже составлен план действий! Среди прочего, здесь детально описано, как должен проходить процесс покупки в автосалоне и как оформить полис ОСАГО. Здесь же можно подать заявление на регистрацию вашей машины в ГИБДД. Следуя простому алгоритму с подсказками, пользователь сможет без труда заполнить электронную форму заявки и прикрепить электронные версии нужных документов. Статус заявления можно отслеживать в Личном кабинете. Оплатить госпошлину после рассмотрения заявления можно также через портал gosuslugi.ru – со своего компьютера или мобильного телефона!

Для томичей, желающих приобрести подержанный автомобиль, на портале есть аналогичный комплекс услуг. Нужно только перейти в соответствующий раздел – «Как оформить подержанный автомобиль?». При покупке подержанного авто надо быть очень внимательным, и gosuslugi.ru позаботились о том, чтобы вы ничего не упустили! Здесь указаны документы, которые необходимо проверить при покупке, перечислены обязательные пункты договора купли-продажи. Подать заявление на регистрацию подержанного авто в ГИБДД в этом разделе можно по тому же алгоритму, что и для новой машины.

Покупка автомобиля, подержанного или нового – это всегда большая радость для водителя. С Интернет-порталом gosuslugi.ru она стала ещё доступнее!

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