Сергей Звонарев стал новым президентом Союза строителей Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: duma.tomsk.ru

На расширенном заседании Союза строителей Томской области избран новый руководитель отраслевого регионального объединения. Им стал заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области Сергей Звонарев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Он сменил Бориса Мальцева, возглавлявшего Союз на протяжении семи лет и покинувшего этот пост по собственной инициативе.



«В Союзе я вместе с вами отработал семь лет. Примите от меня искренние слова благодарности за совместную работу. Недавно мне исполнилось 80 лет, и я считаю, что для руководителя важно уйти вовремя, уступив место молодым и сильным профессионалам. Готов оказывать помощь в любом качестве», — прокомментировал свое решение Борис Мальцев.



«За Борисом Алексеевичем закрепилось уже много эпитетов. Его называют человеком-легендой. Этот человек, который имеет отношение ко многим объектам, построенным в Томской области. Я благодарю его за все, что он сделал для региона и еще сделает в качестве наставника, которым он останется для нас, последующих поколений томских строителей, навсегда», — сказал вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.



Свою профессиональную деятельность Борис Мальцев также продолжит в качестве действительного члена ученого совета Томского архитектурно-строительного университета и профессора кафедры технологии строительного производства данного вуза.

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