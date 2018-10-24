Сергей Звонарев стал новым президентом Союза строителей Томской области
На расширенном заседании Союза строителей Томской области избран новый руководитель отраслевого регионального объединения. Им стал заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области Сергей Звонарев, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Он сменил Бориса Мальцева, возглавлявшего Союз на протяжении семи лет и покинувшего этот пост по собственной инициативе.
«В Союзе я вместе с вами отработал семь лет. Примите от меня искренние слова благодарности за совместную работу. Недавно мне исполнилось 80 лет, и я считаю, что для руководителя важно уйти вовремя, уступив место молодым и сильным профессионалам. Готов оказывать помощь в любом качестве», — прокомментировал свое решение Борис Мальцев.
«За Борисом Алексеевичем закрепилось уже много эпитетов. Его называют человеком-легендой. Этот человек, который имеет отношение ко многим объектам, построенным в Томской области. Я благодарю его за все, что он сделал для региона и еще сделает в качестве наставника, которым он останется для нас, последующих поколений томских строителей, навсегда», — сказал вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.
Свою профессиональную деятельность Борис Мальцев также продолжит в качестве действительного члена ученого совета Томского архитектурно-строительного университета и профессора кафедры технологии строительного производства данного вуза.