Мэрия может направить 800 тыс. рублей на инициативы по сохранению деревянного зодчества

24 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

На грантовую поддержку проектов некоммерческих организаций в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью из бюджета Томска в 2019 году планируется направить 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

На комитете по строительству, землепользованию и архитектуре городской думы администрация Томска представила на обсуждение городских парламентариев муниципальную программу «Сохранение исторического наследия". В проекте бюджета ассигнования на исполнение муниципальной программы предусмотрены в сумме 18,7 млн. рублей. Более половины этих денег — 10,0 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт домов, являющихся объектами деревянного зодчества. Часть средств пойдет на обследование состояния исторических зданий.

А 800 тысяч рублей из бюджета планируется направить на поддержку программ некоммерческих организаций, работающих на популяризацию и сохранение объектов культурного наследия. В Томске работает несколько таких организаций.

Один из таких примеров — проект «ТОМск Сойер Фест», участники которого — волонтеры и местные жители в 2017 году сделали косметический ремонт фасада дома на ул. Дзержинского, 17, а в 2018 году отреставрировали фасад дома на проспекте Ленина, 24

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