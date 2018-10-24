18+
18+

Мэрия может направить 800 тыс. рублей на инициативы по сохранению деревянного зодчества

Томские новости, Деревянная архитектура, деревянное зодчество деревянная архитектура грант помощь сохранение история Мэрия может направить 800 тыс. рублей на инициативы по сохранению деревянного зодчества

На грантовую поддержку проектов некоммерческих организаций в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью из бюджета Томска в 2019 году планируется направить 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

На комитете по строительству, землепользованию и архитектуре городской думы администрация Томска представила на обсуждение городских парламентариев муниципальную программу «Сохранение исторического наследия". В проекте бюджета ассигнования на исполнение муниципальной программы предусмотрены в сумме 18,7 млн. рублей. Более половины этих денег — 10,0 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт домов, являющихся объектами деревянного зодчества. Часть средств пойдет на обследование состояния исторических зданий.

А 800 тысяч рублей из бюджета планируется направить на поддержку программ некоммерческих организаций, работающих на популяризацию и сохранение объектов культурного наследия. В Томске работает несколько таких организаций.

Один из таких примеров — проект «ТОМск Сойер Фест», участники которого — волонтеры и местные жители в 2017 году сделали косметический ремонт фасада дома на ул. Дзержинского, 17, а в 2018 году отреставрировали фасад дома на проспекте Ленина, 24

Тэги/темы: