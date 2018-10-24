В Томске «Спецавтохозяйство» начало посыпку улиц песко-соляной смесью

24 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Посыпку улиц «Спецавтохозяйство» начало в час ночи, разметание – в 4 часа утра, после усиления снегопада. К 8.00 все опасные участки были отсыпаны, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В общей сложности для посыпки мостов, путепроводов и опасных участков улично-дорожной сети со спусками и подъема было использовано 298 тонн песко-соляной смеси.

В настоящее время техника «Спецавтохозяйства» продолжает работу. В день прометание и посыпку будет осуществлять 43 единицы техники.

Подрядчики районных администраций также обеспечили посыпку на внутриквартальных территориях и улицах 2 и 3 категории.

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