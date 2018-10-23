Шестилетняя девочка пострадала при столкновении ВАЗа и Lifan в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 23 октября, в Томске столкнулись Lifan X70 b ВАЗ-21704, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.10 на ул.Высоцкого, 1. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель иномарки при перестроении не убедилась в безопасности маневра.

В результате происшествия травмирована 6-летняя девочка-пассажир иномарки. Ребенок находился в автомобиле в детском автокресле.

Тэги/темы: