Шестилетняя девочка пострадала при столкновении ВАЗа и Lifan в Томске
24 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 23 октября, в Томске столкнулись Lifan X70 b ВАЗ-21704, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.10 на ул.Высоцкого, 1. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель иномарки при перестроении не убедилась в безопасности маневра.
В результате происшествия травмирована 6-летняя девочка-пассажир иномарки. Ребенок находился в автомобиле в детском автокресле.
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