В Томске будут судить мужчину, заставившего женщину с муляжом бомбы требовать деньги в банке

24 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Полицейские Томска завершили расследование разбойного нападения на банк, которое совершила женщина в марте 2018 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным следствия, в помещение одной из финансовых организаций Томска зашла женщина и передала менеджеру организации записку с требованиями о передаче ей денег, при ней был муляж самодельного взрывного устройства.

«Женщина пояснила полицейским, что неизвестный ей мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, закрепил на ее поясе якобы самодельное взрывное устройство, заставил войти в помещение финансовой организации и потребовать деньги», — говорится в сообщении.

В течение суток полиция установила и задержала подозреваемого — жителя города Северск, 1973 года рождения.

В квартире задержанного нашли наручники, ноутбук, травматический пистолет, магазин с патронами, провода различных цветов используя которые мужчина изготовил муляж взрывного устройства, перчатки, медицинскую маску, говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой) направили в суд.

Тэги/темы: