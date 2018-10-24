Томская область намерена расселить 11 тыс. человек из аварийного жилья

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томская область планирует в ходе второго этапа программы расселения аварийных домов предоставить новое жилье 11 тыс. человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Евгения Паршуто.

«На втором этапе мы рассчитываем расселить более 11 тыс. жителей. Рассчитываем, что все пройдет в штатном режиме, и что мы получим достаточное финансирование для этого», — сказал Евгений Паршуто в ходе II съезда строителей и проектировщиков Томской области.

По его словам, необходимо расселить 615 домов, признанных аварийными.

По данным департамента архитектуры и строительства региона, на первом этапе программы (до 1 января 2018 года) было расселено 6 тыс. 973 человека, проживавших на 100,21 тыс. кв. метров аварийного жилья. Весь этот объем — жилье, признанное аварийным до 2012 года.

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