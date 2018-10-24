Энергетики Томской области завершают подготовку к осенне-зимнему периоду

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Энергокомплекс региона завершает подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Все региональные субъекты энергетики — АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ПАО «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»), ООО «Горсети», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК») — провели ремонтные кампании по подготовке к зиме в соответствии с утвержденными планами.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, усилен контроль работы технологического оборудования, а также охрана энергообъектов. Для обеспечения безопасной эксплуатации во всех энергетических компаниях сформированы аварийные бригады и назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава. Запасы угля и мазута на объектах генерации соответствуют нормативам. Паспорта готовности все энергокомпании получат в срок — до 15 ноября. В целом в 2018 году объем финансирования ремонтных работ составит около 2 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 2017 года.

На заседании рабочей группы Игорь Шатурный отметил работу специалистов ПАО «Томская распределительная компания» и ООО «Горсети» по оперативному устранению последствий аварийных отключений, возникших 13-14 октября в областном центре и в районах Томской области. Основной причиной нарушения электроснабжения стал шквалистый ветер.

«Благодаря слаженным действиям власти и энергетиков удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение потребителей в районах области, нарушенное неблагоприятными погодными условиями», — отметил вице-губернатор.

Тэги/темы: