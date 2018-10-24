18+
18+

Прием заявок на участие в премии «Бизнес триумф 2018» продолжается

Продолжается прием заявок на участие в премии «Бизнес триумф 2018». Победители Премии будут определены в трех номинациях:

К состязанию за звание лауреата премии в области молодежного предпринимательства в соответствующей номинации приглашаются предприниматели в возрасте до 30 лет (включительно) на момент подачи заявки на участие в премии, зарегистрированные на территории Томской области в качестве субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с критериями ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2011 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Кандидат на Премию должен соответствовать одному из следующих условий:

Заявки принимаются до 28 октября на сайте бизнестриумф70.рф

По итогам Премии лучшие молодые предприниматели смогут получить признание, бизнес-стажировку, а также другие призы и подарки от организаторов и партнеров Премии.

С подробными условиями участия в борьбе за Премию Вы можете ознакомиться в Положении о Региональной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф. Томск 2018».

С вопросами Вы можете обратиться по тел. 8 (38-22) 90-29-84, а также по эл.почте: molpredtomsk@gmail.com c пометкой в теме письма «Триумф».

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