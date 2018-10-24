Прием заявок на участие в премии «Бизнес триумф 2018» продолжается

24 октября 2018 / Партнерский материал

Продолжается прием заявок на участие в премии «Бизнес триумф 2018». Победители Премии будут определены в трех номинациях:

«В начале славных дел» — для участников с опытом предпринимательской деятельности от 6 месяцев до 2 лет

«Через тернии к звездам» — для участников с опытом предпринимательской деятельности от 2 лет до 5 лет;

«Большой куш» — для участников с опытом предпринимательской деятельности свыше 5 лет.

К состязанию за звание лауреата премии в области молодежного предпринимательства в соответствующей номинации приглашаются предприниматели в возрасте до 30 лет (включительно) на момент подачи заявки на участие в премии, зарегистрированные на территории Томской области в качестве субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с критериями ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2011 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Кандидат на Премию должен соответствовать одному из следующих условий:

Являться индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке на территории Томской области и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Томской области;

Являться учредителем (соучредителем) юридического лица с долей в уставном (складочном) капитале — 50% и более, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Томской области и осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Томской области;

Являться первым руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Томской области.

Заявки принимаются до 28 октября на сайте бизнестриумф70.рф

По итогам Премии лучшие молодые предприниматели смогут получить признание, бизнес-стажировку, а также другие призы и подарки от организаторов и партнеров Премии.

С подробными условиями участия в борьбе за Премию Вы можете ознакомиться в Положении о Региональной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф. Томск 2018».

С вопросами Вы можете обратиться по тел. 8 (38-22) 90-29-84, а также по эл.почте: molpredtomsk@gmail.com c пометкой в теме письма «Триумф».

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