Томского предпринимателя осудят за дачу взятки в 2,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томской области индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче крупной взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с января по март 2017 года обвиняемый лично дал 2,5 млн рублей мастеру леса Тимирязевского лесхоза ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение». В обмен на деньги тот должен был отвести лесосеки для заготовки древесины на территории Тимирязевского лесничества, способствовать в подписании акта сдачи-приемки объемов выполненных работ по отводу лесосек, в заключении договора купли-продажи древесины и договора на выполнение работ по рубке леса с ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение», а также за общее покровительство, выразившееся в обещании не применять к нему мер в случае выявления нарушения им лесного законодательства при заготовке древесины.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 14 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

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