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Завтра в Томске и Северске стартует традиционная акция «Купил-Подарил»

Томские новости, Благотворительность, купил-подарил фонд благотворительность дети с онкозаболеваниями Завтра в Томске и Северске стартует традиционная акция «Купил-Подарил»

В пятницу и субботу, 26 и 27 октября, в магазинах Томска и Северска пройдет благотворительная акция «Купил — подарил», в ходе которой волонтеры фонда им.Алены Петровой будут предлагать посетителям магазинов купить товар из списка и пожертвовать его на нужды детей с онкозаболеваниями, проходящих длительный курс лечения в больнице.

Как уточняют в фонде, акция пройдет в магазинах, расположенных по адресам

А также в Северске:

В этих магазинах посетители увидят волонтёров, которые рассказывают о том, как принять участие в акции. Для этого достаточно лишь купить и передать волонтерам необходимые вещи. В первую очередь это влажные салфетки, одноразовые пелёнки 60*90, бумажные полотенца, жидкое мыло, доместос, гели для стирки детского белья, средства для мытья посуды и т.п.

Товары и средства, собранные в ходе акции, будут переданы в детское онкогематологическое отделение ОКБ в помощь детям, больным окнкозаболеваниями.

Если у Вас не получается принять участие в акции, но Вы хотели бы помочь детям, то просто отправьте sms на номер 3443 с текстом: Алена пробел сумма пожертвования (например, Алена 200) и средства спишутся со счета мобильного телефона в помощь детям.

В пятницу акция будет проходить с 16:00 до 20:00, в субботу — с 12:00 до 18:00.

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