Завтра в Томске и Северске стартует традиционная акция «Купил-Подарил»

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Фонд им.Алены Петровой

В пятницу и субботу, 26 и 27 октября, в магазинах Томска и Северска пройдет благотворительная акция «Купил — подарил», в ходе которой волонтеры фонда им.Алены Петровой будут предлагать посетителям магазинов купить товар из списка и пожертвовать его на нужды детей с онкозаболеваниями, проходящих длительный курс лечения в больнице.

Как уточняют в фонде, акция пройдет в магазинах, расположенных по адресам

«Космос» (ул. Красноармейская, 101б);

«Космос» (Иркутский тракт, 59, стр.2);

«Томлад» (Иркутский тракт 61 стр. 2);

«Томлад» (пр. Комсомольский, 68);

«Томлад» (пр. Мира 48/3, ТЦ Волна);

«Томлад» (пр. Ленина, 217).

А также в Северске:

«Томлад» (ул. Солнечная 2/5).

В этих магазинах посетители увидят волонтёров, которые рассказывают о том, как принять участие в акции. Для этого достаточно лишь купить и передать волонтерам необходимые вещи. В первую очередь это влажные салфетки, одноразовые пелёнки 60*90, бумажные полотенца, жидкое мыло, доместос, гели для стирки детского белья, средства для мытья посуды и т.п.

Товары и средства, собранные в ходе акции, будут переданы в детское онкогематологическое отделение ОКБ в помощь детям, больным окнкозаболеваниями.

Если у Вас не получается принять участие в акции, но Вы хотели бы помочь детям, то просто отправьте sms на номер 3443 с текстом: Алена пробел сумма пожертвования (например, Алена 200) и средства спишутся со счета мобильного телефона в помощь детям.

В пятницу акция будет проходить с 16:00 до 20:00, в субботу — с 12:00 до 18:00.

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