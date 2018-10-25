«Томь» обыграла «Шинник» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 24 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 18-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 в рамках которого «Томь» принимала ярославский «Шинник».

Как сообщается на сайте томского клуба, уже на третьей минуте Сергей Зуйков уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол на Казаеве в штрафной площади «Шинника». Ближе к концу матча томичи укрепили своем преиумщество. После подачи с углового Александр Клещенко наносил удар головой, но попал в штангу. Однако он же первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот гостей. В результате матч закончился со счетом 2:0.

Следующий матч томская команда проведет 28 октября в Москве, где встретится с местным ФК «Спартак-2».

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