Томская область первой в России начинает передачу детских школ искусств в управление региона

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Власти Томской области первыми в стране примут управление детскими школами искусств в рамках пилотного проекта Минкультуры РФ «Детские школы искусств — достояние России», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

По словам замдиректора департамента науки и образования Минкультуры РФ Святослава Голубенко, которого цитирует пресс-служба, проект призван способствовать развитию отечественной системы художественного образования.

«Одной из пилотных площадок реализации этого проекта стала Томская область, принявшая сегодня важнейшее для развития отрасли решение — передать муниципальные детские школы искусств на уровень субъекта РФ. Уверен, что такое решение станет ключевым для повышения качества образования в этих учреждениях, укрепления их материально-технической базы, а Всероссийский форум отечественного художественного образования станет ярким стартом для реализации этих решений», — отметил Святослав Голубенко.

В свою очередь заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр констатировал, что в последние годы в регионе серьезно обновилась система мер выявления и поддержки одаренных детей.

«Менять устоявшуюся структуру всегда сложно. Но сегодня мы должны думать о том, кто завтра будет работать в филармониях, колледжах, клубах, театрах, библиотеках. Ответственность за будущее культуры лежит на нас», — подчеркнул Андрей Кнорр.

В связи с участием в пилотном проекте Томская область получила от Минкультуры РФ мастер-классы и курсы повышения квалификации для преподавателей и учащихся школ искусств от 20 приглашенных экспертов: народных артистов, деятелей искусств из творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, а также детско-юношеского оркестра Академического музыкального училища при Московской консерватории.

Также сообщается, что пять школ искусств Томской области, работающие в Белом Яре, Зырянском, Тегульдете, Асине и Мельникове Шегарского района, получили ценные сертификаты от министерства на приобретение оборудования и инструментов.

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