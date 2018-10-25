Томича осудят за распространение детской порнографии

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске местного жителя осудят за приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 обвиняемый установил программу для обмена файлами в файлообменных пиринговых сетях, создав папку для скачивания видеозаписей порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста. При этом он установил настройки программы таким образом, чтобы пользователи файлообменной сети имели свободный доступ к созданной им папке. Затем он скопировал на жесткие диски компьютера материалы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних и хранил их, создавая тем самым условия и предоставляя возможность копирования указанных видеофайлов неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети.

Во время следствия подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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