Холдинг «Кабельный альянс» до 2022г вложит в модернизацию Сибкабеля 1 млрд руб

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АО «Сибкабель», входящее в состав холдинга «Кабельный альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК), запустило производство кабелей в резиновой изоляции на новой линии непрерывной вулканизации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии запуска.

После выхода нового оборудования на полную мощность предприятие будет выпускать до 1,7 тыс. км кабелей в резиновой изоляции в год.

«На запуске этой линии мы не собираемся останавливаться. На ближайшие три года запланирована модернизация большинства линий и узлов», — сказал гендиректор ХКА Аркадий Рудой в ходе церемонии запуска производства.

Он уточнил журналистам, что ХКА вложит в модернизацию «Сибкабеля» не менее 1 млрд рублей, обновление коснется практически всех цехов завода.

Как сообщалось, предприятие приобрело новую линию в апреле за 300 млн рублей. Завод будет производить на новом оборудовании кабели для горнорудной, железнодорожной и других отраслей промышленности с использованием современных изоляционных материалов.

Холдинг «Кабельный альянс» объединяет АО «Сибкабель», ПАО «НИКИ» (оба — Томск), АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Уралкабель» (Екатеринбург). По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 70,74% «Сибкабеля» принадлежит ОАО «УГМК».

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