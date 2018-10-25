Директор томского музея обучился ревитализации в Сколково

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено органзаторами

На прошлой неделе в Московской школе управления Скольково прошла трехдневная программа повышения квалификации «Музеи – лидеры», в которой приняли участие 30 представителей культурных институций из 16 городов России, сообщают организаторы.

Директор Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Святослав Перехожев также принял участие в программе наряду с представителями музеев из Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Норильска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Тюмени, Чебоксар и Ярославля.

В течение трех дней программы участники могли доработать концепции творческой ревитализации своей территории, основываясь на новых полученных знаниях. Среди обсуждавшихся тем: глобальные тренды в развитии регионов, инструменты аналитической работы, лидерство и трансформация просветительской деятельности. На лекциях были затронуты темы креативного города/района и креативных кластеров.

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