Депутаты томской облдумы приняли бюджет фонда ОМС в первом чтении

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Областные депутаты приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщается на сайте томской облдумы.

– Бюджет ТФОМС Томской области на 2019 год сбалансирован по доходам и расходам, без дефицита, – сообщил Алексей Рудко, директора ТФОМС Томской области. – Прогнозируемые на 2019 год доходы бюджета на здравоохранение составят порядка 16 млрд. 836 млн. рублей, Это на 509.44 млн. рублей суммы доходов фонда в 2018 году. Прогнозный размер субвенции Федерального фонда ОМС составляет 16 млрд. 23 млн рублей.

Расчетная сумма страховых взносов на ОМС неработающего населения, передаваемая в бюджет Федерального фонда ОМС из областного бюджета, составляет 5.9 млрд. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, в виде средств для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, проживающим на территориях других субъектов РФ, в медицинских организациях Томской области, запланированы в сумме 568.6 млн рублей.

Основные расходы (15 млрд.рублей) будут направлены на финансирование территориальной программы ОМС. Остальные средства пойдут:

–на финансовое обеспечение ОМС в сумме 14 млрд. рублей

– на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Томской области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Томской области (398 млн рублей);

– на выполнение управленческих функций ТФОМС Томской области (81 млн рублей);

– на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (30 млн рублей).

Депутат Олег Громов поинтересовался, есть ли сложности в учреждениях здравоохранения по расчетам с контрагентами.

Представитель фонда отметил,что сложности есть, но они решаются в рабочем порядке совместно с департаментом здравоохранения.

Спикер отметила, что в документе не сделаны акценты на первичной медицинской помощи и развитии сельского здравоохранения.

Как пояснил докладчик, в программе ОМС нет четких показателей по развитию первичной медпомощи – они на стадии проработки. Более подробная информация будет представлена на согласительной комиссии.

Председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец внес предложение поддержать представленный законопроект.

Большинством голосов бюджет территориального фонда ОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы принят в первом чтении.

Фото: Duma.tomsk.ru

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