Двое пострадали в при столкновении ВАЗа и Toyota в Томской области (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 25 октября, на трассе Камаевка - Асино - Первомайского столкнулись ВАЗ и Toyota, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 8.40. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом.

В результате происшествия оба водителя доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: 70.мвд.рф

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