Лучшим лаборантом химического анализа в России стала жительница Томской области

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости Томской области

Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа» прошел 24 октября на базе Томского промышленно-гуманитарного колледжа. Первое место в конкурсе заняла Анастасия Вилинская, лаборант химического анализа 4 разряда АО «Транснефть – Центральная Сибирь», сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

Второе и третье место заняли Айгуль Саитова, лаборант химического анализа ООО «РН-Уватнефтегаз» (Омская область), и Наталья Кузьмина, Лаборант химического анализа 6 разряда ООО «Каустик» (Волгоградская область).

Победители конкурса получили сертификаты на суммы 300, 200 и 100 тыс. рублей.

В состязании участвовали лаборанты из крупнейших регионов страны: Омская область (ООО "Омский завод полипропилена"), Волгоградская область (ОАО «Пластик»), Ставропольский край (АО «Невинномысский азот») и другие. Участниками федерального этапа стали победители региональных конкурсов.

Конкурсантом выполнили практическое и теоретическое задания. Теоретическая часть конкурса состояла из двух частей: тестирования и решения задач по аналитической химии. Практическая часть заключалась в выполнении определения хлористых солей в шифрованной пробе государственного образца за установленное время.

Навыки и умения конкурсантов оценивали эксперты в области лабораторного химического анализа Хабаровского края, Волгоградской области, Республики Алтай, Омской, Ивановской, Новосибирской областей.

Наш регион становится площадкой для федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в третий раз. В Томске уже соревновались лучшие портные (2014 год) и дозиметристы (2015 год).



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