Часть Томска осталась без воды из-за аварии

25 октября 2018 / Томский Обзор

Коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла в Ленинском районе Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ООО «Томскводоканал».

«Из-за порыва трубы на улице 79-й Гвардейской дивизии без водоснабжения остаются абоненты микрорайонов Каштак-1, Каштак-2 и Каштак-3», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, сотрудники компании ведут ремонтные работы, возобновление водоснабжения ожидается к полуночи.

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