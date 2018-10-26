В следующем году в Томске построят защитные сооружения по ул.Лермонтова и в пос.Эушта

26 октября 2018 / Томский Обзор

В проекте бюджета на 2019 год в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» в целом предусмотрено 231,7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«В рамках подпрограммы «Инженерная защита территорий» по поручению мэра Ивана Кляйна на 2019 год в проекте бюджета мы предусмотрели средства в размере 37,7 млн рублей на строительство инженерных сооружений для защиты от паводка жителей домов по ул. Лермонтова, расположенных вдоль реки Ушайка, и строительство ледозащитного сооружения в поселке Эушта», - сообщил на комитете городского хозяйства думы Томска, заместитель мэра Владимир Брюханцев.

В рамках подпрограммы «Содержание инженерной инфраструктуры» на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и мероприятия по безаварийному прохождению отопительного сезона, содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, ливневой канализации, паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено 73 млн.рублей.

43 млн. рублей предусмотрено на 2019 год в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры». Основную часть этих денег – 42,5 млн. рублей предлагается потратить на строительство коммунальных сетей. В том числе 10,1 млн.рублей на строительство канализации на участке ул.Куйбышева, ул.Григорьева и ул.А.Невского. Помимо этого 21,8 млн рублей предложено направить на централизованное водоснабжение жилых домов по ул. Мелиоративной в поселке Предтеченск. 10,6 млн.рублей - на строительство ливневой канализации по ул. Сибирской до ул. Льва Толстого, включая систему поверхностного отведения от жилых домов 1а,1б,1в по ул.Некрасова и жилого дома №14 по ул. Степана Разина. 294 тыс.рублей предусмотрено в рамках софинансирования на разработку проектно-сметной документации, предназначенной для строительства сетей электроснабжения и водоснабжения в районе перспективного индивидуального жилищного строительства на Кузовлевском тракте.

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