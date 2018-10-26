Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

26 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера днем, 25 октября, в Томске загорелся 10-этажный панельный дом по ул.Айвазовского, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на третьем этаже поступило в 14.03. К приезду пожарных шел дым из окна. Сотрудники МЧС с помощью 3-коленной лестницы спасли с балкона хозяина горящей квартиры.

Возгорание удалось ликвидировать к 14.25. В результате пожара в комнате обгорели диван, обои на стене, вещная обстановка в комнате. В квартире также закоптились стены и вещи. Площадь пожара составила 12 кв.метров.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.

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