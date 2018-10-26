Российские ученые и немецкая компания создают робота-микрохирурга в томском НИИ

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томский НИИ микрохирургии и немецкая компания WEIZ Industrietechni und Robototechnic GMBH приступили к разработке робота, способного выполнять тончайший микрососудистый шов, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на сайт НИИ.

«Для этого глава немецкой компании Вальдемар Вайц побывал на операции в НИИ микрохирургии, сделал замеры движения рук микрохирургов, параметры микроскопов и другого медицинского оборудования, и на основе этих данных компания начала проектирование робота», — говорится в сообщении.

По словам президента НИИ микрохирургии Владимира Байтингера, это необходимо для того, чтобы исключить в работе робота некоторые несовершенства, присущие микрохирургу-человеку.

«Когда мы шьем сосуды диаметром меньше миллиметра, в 500 или 200 микрон, то ощутимо влияет на исполнение шва „функциональный тремор рук хирурга“ и даже биение сердца», — пояснил Владимир Байтингер.

В свою очередь зампрезидента НИИ по лечебной работе Константин Селянинов в беседе с корреспондентом агентства «Интерфакс-Сибирь» высказал мнение, что создаваемый робот не заменит человека, а станет «еще одной парой рук при проведении операций».

Он не исключил, что испытания прототипа пройдут в Томске.

WEIZ Industrietechni und Robototechnic GMBH создана в Германии в 2014 году, занимается производством роботизированных систем для сборки, шлифовки, чистки, полировки и сварки.

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